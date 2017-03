Lo aseguró el secretario de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la municipalidad de Rawson Federico Ércoli.

La obra, sobre el paraje “El Elsa” cerca de la desembocadura del Río Chubut, se inauguró el sábado 18 de Febrero pero aún no se puede transitar porque una guardia de la agencia provincial de seguridad vial lo impide con retenes en ambas cabeceras.

El funcionario dijo desconocer porqué se inauguró la obra hace medio mes a pesar de no estar terminada y como dato insólito aportó que a la municipalidad, que es responsable de la obra, no la consultaron sobre la fecha.

“Si me hubieran preguntado les hubiera dicho que no lo inauguren porque la obra no está terminada, pero no es algo que lo decidimos nosotros sino el gobierno provincial” describió Ércoli.

El funcionario aseguró que falta colocar aún las luminarias y no están concluidos los trabajos de pintura.

Pero lo más importante es que esa estructura no tuvo todavía la prueba de carga, un requerimiento indispensable para el final de obra que consiste en poner peso sobre los lugares más críticos de la estructura y someterlo a vibración para ver cómo responde.

Si se supera “la prueba de carga” como se espera, la obra podría quedar finalizada durante este mes pero si ocurre alguna falla, o aparece una fisura todo se demorará pues hay que asegurar que esa estructura está en condiciones de soportar la demanda de tránsito pesado que saldrá del puerto de Rawson.

“Si no se hace la prueba de carga yo no firmo el final de obra porque en definitiva soy el responsable” advirtió Ércoli.

A todo esto hay que agregar que “Industrias Bass”, la compañía propiedad de Martín Castillo que realizó la obra, está pidiendo a través de los medios un monto extra de 35 millones de pesos producto de una “redeterminación de precios” que no está firme y que en la municipalidad de Rawson no están en condiciones de pagar.