Esa es la respuesta que dio el municipio de Esquel a los trabajadores enrolados en el sindicato de obreros y empleados municipales que reclaman el llamado a paritarias.

El titular de ese sindicato, Antonio Osorio dialogó con este servicio informativo y confirmó que los trabajadores decidieron realizar una retención de servicios este lunes y martes.

El sindicalista señaló que a la mala situación económica del municipio cordillerano, se suma una demanda que están llevando adelante algunos comerciantes de la ciudad que reclaman por el mal cobro de la tasa de habilitaciones, lo que de prosperara, complicaría aún más a las arcas municipales.

Osorio indicó que “hay un problema de comunicación, porque no nos convocan al diálogo y venimos siendo ninguneados hace algún tiempo”.

Agregó que “se toman decisiones con los empleados municipales sin respetar el estatuto que prevé mecanismo de discusión de todos estos temas”.

El sindicalista recordó que el año pasado, lograron un incremento salarial anual que oscila entre el 30 y el 40 por ciento, beneficiando principalmente a las categorías más baja de los empelados municipales

Y para este 2017 no hay expectativas de lo que se solicitará de incremento salarial porque para ello es necesario conocer el estado financiero del municipio, datos que no se aportan, según sostuvo.

Además agregó no se está respetando al gremio como representantes de los trabajadores.

“No hay vocación democrática” acusó Osorio al dialogar con Radio Chubut.

El gremialista señaló que los concejales se hicieron eco del reclamo de los trabajadores municipales y buscarán ser mediadores en este conflicto.

Osorio dejó entrever que existe una interna política entre su persona y el jefe comunal esquelense, Sergio Ongarato.

Y en ese sentido, sostuvo que “Yo no estoy en ninguna campaña y creo que debemos ser respetuosos de pensar diferente porque están los trabajadores en el medio”.

Por último, Antonio Osorio reconoció que la situación financiera de todos los municipios es compleja y como ejemplo dio el último acuerdo salarial logrado con el municipio de El Maitén, donde se llegó a un incremento semestral del 10 por ciento.

Destacó sin embargo el blanqueo de sumas “en negro” que benefician al sector pasivo.-