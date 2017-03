La intendenta de Rawson aseguró que recibe cuatro pedidos de informe diarios por parte de algunos concejales a quienes atribuyó “actitudes desestabilizadoras y destituyentes.

Las declaraciones de Artero se dieron después de la sesión de este miércoles en que el concejal radical Dulio Monti de la Alianza Cambiemos, pidió la comparencia de la mandataria para disipar dudas sobre sus últimas gestiones y el tiempo dedicado a las vacaciones.

“Esto ya se está tornando ingobernable, porque algunos concejales están poniendo palos en la rueda, les molesta que yo sea intendenta, no me dejan gobernar”, aseguró Artero.

Con respecto a sus vacaciones Rossana Artero explicó que hacía tres años que no se tomaba licencia y que en esta oportunidad fueron de diez días entre el 26 de febrero y el 7 de marzo, ocupando solo cinco días hábiles.

Al mismo tiempo pidió una “actitud adulta” del Concejal Dulio Monti, a quien invitó a “tomar un café” para recibir toda la información y a quien le garantizó el envío de todas las resoluciones del Ejecutivo Municipal como las solicita.

En relación a la obra del puente en la zona de El Elsa Artero ratificó que “no hay nada que esconder”, aunque sí confirmó la recepción de una carta documento por parte de la empresa, reclamando el pago de certificados adeudados.

Rossana Artero deslizó que los constantes cuestionamientos a su gestión por parte de algunos concejales y las actitudes de “destituyentes”, podrían venir también de los miembros escindidos del propio bloque del Frente para la Victoria.

“Quiero creer y entender, como me lo manifestaron los dos concejales que entraron conmigo en la lista que se apartaron porque no se llevaban bien con los demás compañeros del bloque y no por otros motivos”, indicó la mandataria local.