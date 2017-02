El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, admitió hoy que los partidos mayoritarios no prestaron su consentimiento para la reforma constitucional que se anunció el año pasado y que se iba a convocar con las legislativas de este año aunque prometió “seguir trabajando en los temas porque son importantes” a pesar de que en este aspecto “ganó la vieja política”.

Recordó que la comisión que se conformó integrada por los dirigentes Máximo Pérez Catán, Diego Martínez Zapata y Rafael Williams, convocaron a todos los partidos políticos para establecer una agenda de los temas a reformar y “fueron remisos, siempre buscaron un inconveniente para no prestarse, para no aportar, aunque lo bueno es que en el radicalismo hay muchos, como los que se comunicaron conmigo anoche, que piensan distinto”.

Dio el ejemplo de su reciente proyecto para implementar en Chubut el sistema de juicio por jurados y “al otro día tuvimos una andanada de no, no, no, no; sin siquiera haber leído el proyecto”.

También insistió con que es importante incluir en la constitución “el tema del agua” y aprovechó para recordar que “nosotros no firmaremos el Acuerdo Federal Minero tal como lo quieren imponer, porque más allá de la cuestión contaminante, recupera potestades el estado nacional que no le corresponde por constitución porque ellos fijarían por ejemplo las regalías y esa es una facultad de las provincias”.

Insistió con la reforma política para que “los partidos chicos tengan oportunidades porque siempre le faltan boletas” y repasó que “si nos perjudicaron a nosotros que tenemos todas las mesas cuidadas como será con el resto” poniendo como ejemplo “lo que para en Comodoro Rivadavia que están hasta las 12 de la noche contando para decir ellos por cuánto ganaron o perdieron, a gusto del consumidor”.

“Con el tema de los fueros sigo insistiendo que hay que modificarlo por lo que no entiendo la postura de oponerse por oponerse” expuso.

Admitió que “no hay que tocar la constitución en cuanto el tema de las reelecciones y demás, pero en cuanto a las cuestiones cotidianas habrá que cambiar”.