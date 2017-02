Se trata de Nicolás Castro, un joven de 20 años de Comodoro Rivadavia, que el pasado jueves 23 de febrero, cerca de las 17:30, se acercó a la playa “La Restinga” a pasar la tarde con su novia, pero en el mismo momento en el que pisó la arena vio como una familia desesperada pedía auxilia ya que dos adolescentes estaban a punto de ahogarse en las aguas del mar argentino.

“Los padres estaban en la orilla desesperados así que no dudé en tirarme al agua y ayudarlos”, manifestó en diálogo con Radio Chubut el joven rescatista, quien explicó que en la misma playa, años atrás, un número aproximado a los 5 chicos se ahogaron mientras había servicio de guardavidas, motivo que generó que la sociedad comodorense intente linchar a los servidores por no haber salvado la vida de los niños.

Desde ese momento la playa “La Restinga” no cuenta con servicios de guardavidas.

Nicolás Castro contó que sus 8 años de natación en el Club Huergo de Comodoro fueron los que le dieron el impulso para arrojarse al mar y rescatar a estos dos adolescentes de 12 y 14 años.

“Parece una playa tranquila, pero cuando baja la marea o cambia el viento te lleva hacia adentro y la verdad que es muy peligrosa si no sabes nadar”, explicó sobre esa zona costera.

El joven rescatista explicó que se metió al mar, llegó nadando hacia el sector donde estaban los jóvenes, quienes tenían una tabla de Telgopor, los calmó y así pudo llevarlos hasta la orilla.

“Fue un momento muy duro los chicos estaban muy asustados y apenas salieron fueron corriendo a abrazar a sus padres”, detalló.

Nicolás Castro, luego de agradecer el reconocimiento de toda la sociedad, manifestó que no sería mala idea que dicha playa vuelva a contar con el servicio de guardavidas.

También finalizó contando que actualmente se encuentra desempleado debido a la crisis petrolera, ya que era empleado de una empresa vinculada al petróleo y en los últimos tiempos se quedó sin trabajo.

“Estoy desempleado, por la crisis me quedé sin trabajo, me encantaría volver a trabajar”, finalizó.