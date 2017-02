Los 24 trabajadores que durante cinco días mantuvieron bloqueado el acceso a la planta de almacenamiento que tiene la petrolera estatal YPF en Comodoro Rivadavia, levantaron la medida y esta tarde comenzaron a salir los camiones cisterna rumbo a las estaciones de servicio.

La medida fue confirmada por el comisario Inspector César Brant, segundo jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut, quien se presentó junto con efectivo con dos órdenes de desalojo, una dictada por la justicia federal y la restante por la justicia ordinaria.

“En el lugar los trabajadores pidieron un compás de espera de tres horas, yo lo consulté con las autoridades judiciales que accedieron a ese impasse y decidieron levantar la medida tras hablar telefónicamente con el propio gobernador Mario Das Neves” explicó Brant en diálogo con Radio Chubut.

El bloqueo fue protagonizado por 24 ex trabajadores de la empresa Servicios Petroleros que habían pactado una desvinculación laboral con esa firma, la que incumplió con el pago de las respectivas indemnizaciones, según denunció su vocero Jaime Salvatierra.

“Somos 24 trabajadores con distintos años de antigüedad, algunos con 28 años de servicio, otros 16, ocho y así; que acordamos una desvinculación hace 4 meses y no nos pagaron un peso, nos dejaron en la calle como perros” describió Salvatierra.

Se trata de trabajadores encuadrados en el convenio de petroleros jerárquicos y convencionales que realizan tareas de jefe de campo, enganchadores, maquinistas y encargados de turno; entre otras tareas.

Salvatierra reconoció que “el conflicto es con Servicios Petroleros Argentina pero nos pusimos en la playa de tanques de YPF porque la petrolera es la principal y diría única cliente”.

Los trabajadores sin embargo no se alejaron del portón de acceso a la playa de almacenamiento de combustible ubicado en la zona de kilómetro 3, al norte de Comodoro Rivadavia, donde prometieron permanecer “en carácter de vigilia” hasta que les pague.

El vocero Jaime Salvatierra agregó que “el jueves iremos a Buenos Aires a reunirnos con autoridades de YPF y con el síndico de SP acompañados por las autoridades provinciales para encontrar una solución definitiva gracias al gobernador Mario Das Neves que se involucró en este tema y él fue quien nos pidió que le tengamos confianza”.

Sin embargo no dudó en advertir que “si no existe solución volveremos a esta medida que les aseguramos no nos gusta para nada porque yo hace 36 días que no vuelvo a mi casa, es más ni siquiera tengo ya a dónde volver porque perdí todo”.

El bloqueo al sector de almacenaje de YPF en el kilómetro 3 dejó sin combustible a las estaciones de servicio de esa marca en Comodoro Rivadavia y “secó” a toda la plaza, ya que al no existir combustible de esa firma hubo una sobredemanda sobre el resto de los surtidores que no alcanzan a reabastecerse.

Con el transcurso de los días el problema se trasladó a las estaciones de servicio del resto de la provincia del Chubut que exhibían largas filas de vehículos aguardando el turno para llegar a los surtidores, como se observó en Trelew.

La situación que se irá normalizando desde esta tarde pero demandará un par de días según coincidieron en informar los estacioneros de servicio consultados.