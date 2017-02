Con las barras colmadas de empleados judiciales y funcionarios del Poder Ejecutivo se desarrolló la sesión extraordinaria de la Legislatura que contó también con la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares quien luego de la sesión mantuvo una reunión con los diputados del bloque del Frente para la Victoria.

Con los votos del Frente para la Victoria y Cambiemos el proyecto de Ley de Acuerdo del Poder Ejecutivo con Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial pasó a comisión para seguir debatiéndolo entre las partes. Con la presencia de 24 diputados quedaron aprobados por unanimidad los Decretos de Necesidad y Urgencia para prorrogar por un año los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y efluentes cloacales y la emergencia de los servicios de anestesiología.

Lo que más discusión tuvo fue el proyecto de acuerdo con magistrados, el presidente del bloque del FpV, Javier Touriñan dijo que con ese proyecto no se lograba resolver ningún acuerdo con los magistrados “es un proyecto que no especifica cuáles son los magistrados ni los montos a cobrar, era como darle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para pagar un número millonario a jueces que no sabemos quiénes son porque no hay un listado”.

Touriñan sostuvo que no hay una contraparte que firme el acuerdo y además está implícita una modificación de la ley de porcentualidad que generará un conflicto mayúsculo con el gremio, “esto provocará más juicios para la provincia por parte de los empleados, inclusive hoy ingresó una nota de magistrados indicando que no están de acuerdo con este proyecto, por lo que proponemos que siga en comisión debatiéndose con las partes”.

Agregó que ese proyecto “salda las deudas hacia atrás generando una escala salarial diferente hacia adelante, por lo cual los empleados judiciales quedaban fuera de contexto”.

Al ser consultado por qué no se pagó ese acuerdo en el 2012, el jefe de bancada del FpV, indicó que los magistrados no estaba de acuerdo con el artículo 170 de la Constitución que habla de la tangibilidad de los salarios de los magistrados y no hubo acuerdo, “pero en el 2014 se hizo un nuevo acuerdo reduciendo el porcentaje a cobrar pero la Asociación de Magistrados sigue reclamando el porcentaje mayor a lo acordado”.

En tanto, el presidente del bloque de Chubut Somos Todos, Jerónimo García explicó que la propuesta de ellos termina incluyendo a los trabajadores judiciales, “no se pone trabas a la ley de enganche que gozan los trabajadores, esta es la primera oportunidad de tener una forma de pago en 13 cuotas, darle estabilidad a las cuentas públicas a partir de que haya previsibilidad pero el que debe discutir la ley de enganche es el empleador, no el Poder Ejecutivo”.

García insistió que la idea de este proyecto de ley era darle previsibilidad, “sabemos que con esto no se agota, el Fiscal de Estado Diego Martínez Zapata está trabajando con magistrados y funcionarios para seguir avanzando y se faculta al STJ para homogenizar la liquidación”.

Con la presencia en las barras de los ministros de gobierno Pablo Duran, de Familia, Leticia Huichaqueo, de Eduación, Gustavo Castan, el titular del IPA, Gerardo Bulacios, el presidente del IPV, Martín Bortagaray, el Director del Banco del Chubut, Pablo Das Neves, directores, directores generales, y empleados, el diputado Jerónimo García recibió un fuerte aplauso cuando dijo que “la voluntad de Das Neves y de esta bancada es cumplir con la palabra empeñada”.

Sobre la cifras que los jueces no han acordado, García agregó que ningún magistrado querrá ser escrachado particularmente, “haremos lo necesario para cumplir con el Estado porque no somos Jones Huala”, indicando que desde el bloque mayoritario se busca minar la capacidad presupuestaria del gobierno en un año que será muy difícil.

Por su parte, el diputado de Cambiemos, Manuel Pagliaroni dijo que el Poder Ejecutivo y en especial el gobernador “tienen doble discurso”, agregando que siempre el gobernador ha manifestado que los compromisos asumidos por el gobierno anterior se los deben ir a cobrar a la casa, “pero es parte de la improvisación que nos tiene acostumbrado”.

Dijo que “hay jueces que han actuado con mucha responsabilidad y otro muy avaros que le chupan la sangre al

Estado, coincido con lo que explicó Touriñan para que se sienten todos los actores y se pongan de acuerdo en la cuestión de fondo”.

Recordó que siempre se han reunido con magistrados y funcionarios “nos hemos predispuesto a buscar soluciones en conjunto pero no le daremos un cheque en blanco a la Fiscalía de Estado y al Poder Ejecutivo por que no se sabe si podrá resolver el problema”.

Pagliaroni agregó que aprobar ese acuerdo deja la puerta abierta para cientos de reclamos más, “hay algunos actores como el Asesor General de Gobierno que en algunas actas aparece en representación y acompañando a la asociación de magistrados y en otras representa al Poder Ejecutivo, como mínimo le requiero que se aparte de las negociaciones y que el gobierno le dé más seriedad a los interlocutores”.