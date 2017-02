Así lo confirmó en diálogo con Radio Chubut la fiscal en jefe de Trelew, María Tolomei.

Se trata de cuatro imputados, todos integrantes de una familia de gitanos que reside en el barrio Sarmiento de esta ciudad.

“Se secuestraron alrededor de 150 vehículos que son parte de la investigación que se inició con 9 denuncias pero se van sumando otros a medida que pasan los días” explicó la fiscal Tolomei.

Los estafadores recurrían a la seducción comercial, ya que los damnificados llegaban al lugar con la intención de hacer un trato para la compra de un vehículo y se encontraban con un vendedor sumamente generoso y gentil que los atendía, los invitaba a su casa y hasta compartían la mesa familiar.

“De esta manera iban ganando la confianza del comprador logrando que firmen los papeles” reveló la integrante del Ministerio Público Fiscal.

Una vez asegurada la parte legal, los estafadores hacían gala del viejo refrán de “si te he visto no me acuerdo” y no los atendían más y hasta los amenazaban.

De esta manera los incautos perdían el dinero que le habían dado y en algunos casos no solo la plata, sino hasta los vehículos propios que entregaron como parte de pago.

Tolomei reconoció que se trata de 9 denuncias originales pero en la medida que se hizo público el caso comenzaron a aparecer más interesados en radicar sus respectivas denuncias, como ocurrió ayer mismo con dos casos.

“Hay mucha gente que consultó a un abogado y seguramente se les dijo que no se puede hacer nada desde lo legal porque si uno toma el caso individualmente da esa impresión pero cuando uno observa el modo en que operaban se está ante una clara estafa” razonó.

La fiscal recordó que la misma familia había sido llevada a juicio anteriormente aunque fueron absueltos porque el juez interpretó que no se estaba frente a una maniobra defraudatoria, sino a un incumplimiento contractual.