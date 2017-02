El ex intendente de Trelew reconoció que “le gustaría” ser candidato a diputado nacional por el frente electoral que conformará Chubut Somos Todos y señaló que “estoy tomando contactos con militantes y distintas organizaciones sociales para conocer su pensamiento”.

En diálogo con Radio Chubut, Pérez Catán advirtió que si bien “todavía falta mucho para la elección” prevista para el mes de octubre para renovar diputados nacionales, “en los sondeos previos me ha ido bien con la gente”.

El dirigente opinó que esta elección de medio término será importante para el Gobierno Nacional “pero también para Mario Das Neves”, ya que el gobernador necesita de un triunfo electoral para ratificar su condición de liderazgo político en la Provincia.

Pérez Catán no dudó que la opinión del mandatario provincial “será determinante” a la hora de la elección de quienes finalmente serán los candidatos del oficialismo provincial, ya que la estrategia electoral la marca Das Neves.

Anunció que próximamente la mesa local de Chubut Somos Todos lanzará una campaña de afiliación, teniendo en cuenta que esta será la segunda elección que afrontará el novel partido que tiene como estrategia sumar a otros sectores políticos en un frente electoral.

“Va por buen camino”, dijo Pérez Catán consultado por el frente electoral y que en Trelew busca unir al actual intendente Adrián Maderna con el ex jefe comunal César Gustavo Mac Karthy y la militancia de Chubut Somos Todos.

Sin embargo Pérez Catán señaló que desde aquel primer encuentro en Casa de Gobierno que lo reunió a él con Das Neves, Maderna y Mac Karthy no hubo más avances hasta el momento.

Para el ex intendente la discusión electoral pasará por revisar cuál ha sido el comportamiento del Gobierno Nacional hacia Chubut y criticó que no se hayan fortalecido las economías regionales, tal como se prometió.