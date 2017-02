Lo advirtió en diálogo con Radio Chubut esta mañana Esteban Raúl Berón, socio gerente de la empresa “Seres” que viene realizando el servicio de recolección y tratamiento de los residuos provenientes de hospitales, clínicas, consultorios y veterinarias.

La situación alcanzó ribetes insólitos porque las autoridades municipales anunciaron la quita de la concesión a esa empresa y convocaron a un proceso licitatorio que todavía no concluyó, porque la firma oriunda de Bahía Blanca que resultó pre adjudicataria tiene severas inconsistencias.

Berón recordó que la empresa que lidera comenzó a tener problemas financieros porque le pagaban con una tarifa deficitaria y encima con atraso.

Pero no ocultó su indignación al dialogar hoy con Radio Chubut porque estaban dispuestos a pagarle a la empresa nueva un 600 por ciento más que lo que le pagan a él.

“Estamos cobrando 2,07 por decímetro cúbico y todos se quejaron cuando pedimos que se nos ajuste a 2,50 pero resulta que ahora estaban dispuestos a darle a la otra empresa 14 pesos más IVA” repasó Berón.

Con tantas idas y vueltas, hasta quienes cuestionaban a la empresa SERES están dispuestos a rever lo actuado y ya insinúan una posible restitución del servicio.

Berón, cansado por los años y lo que consideró un destrato público, aclaró que su empresa está muy mal.

Sostuvo que está con el ánimo de cerrar y dejar que se haga cargo el que designe la municipalidad y reconoció que si no lo hizo hasta el momento es por una cuestión de responsabilidad social y para no dejar a la población sin un servicio sanitario básico.

“La única posibilidad de que siga con el servicio es que me convoquen a dialogar, pero no los que me difamaron, con quienes no me sentaré jamás” advirtió Berón.

Sin embargo el gerente de la compañía dejó en claro que ellos seguirán por 30 o 40 días más, por lo que si no hay una solución cerrarán la planta a más tardar para el mes de Mayo.