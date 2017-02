Lo hizo este miércoles a través de una nota dirigida al Presidente de ese bloque, Javier Touriñan, donde formalizó su renuncia al espacio que integraba desde el 10 de diciembre de 2015. “No estaba cómodo con la manera en la que trabajan, ni tampoco me gusta que me bajen línea”, manifestó.

En la nota que el diputado rawsense le hizo llegar a Touriñan advirtió que” se va porque las reuniones con sus pares de bloque parecen la jaula de las locas: chistes, discusiones inconducentes y otros tratando únicamente de buscar caminos para que el Gobierno no pueda gobernar”.

“Hay cosas que se vienen dando hace tiempo. Hace tiempo me siento mal por cómo trabajan y estoy cómodo trabajando de otra manera. No me voy del bloque porque esta Linares, no hay ningún inconveniente. Yo en eso no me meto. Pero me molesta que me bajen línea y conozco su estilo y cómo funciona, subrayó.