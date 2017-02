La insólita situación fue reconocida por el director del hospital, Jorge Vecchio, en diálogo con Radio Chubut.

“A ese ascensor no lo tenemos en cuenta, porque directamente no funciona” reconoció Vecchio, quien heredó este problema de la anterior gestión y tiene que ver con el elevador flamante que se adquirió a la hora de remodelar el edificio.

El tema es que le colocaron un motor más pequeño del que necesita para el trabajo forzado que demanda un hospital.

“Pero eso no va a quedar ahí” prometió el médico, dejando entrever que alguna investigación se iniciará para que al menos la actual gestión deslinde responsabilidades.

La situación sin embargo no termina ahí porque de los cuatro ascensores que tiene el hospital, el viernes no había ninguno funcionando.

“Eso fue por falta de mantenimiento” reveló el médico, quien informó que se buscó a otro técnico para que se haga cargo del servicio y que ya le arregló uno, el central, con el cual se siguió trabajando.

Recordó que además de los cuatro elevadores que tiene el hospital central, hay otros tres distribuidos en el materno infantil, el centro de atención “Pichi anai” y el consultorio externo.