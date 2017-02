Lo dijo astrónomo Pedro Saizar, quien colabora con la agrupación “Amigos de la astronomía de Trelew”, quienes el domingo organizaron el evento de observación que se hizo en Camarones cuando se produjo el eclipse anular.

“Fue un momento maravilloso el que vivimos y la verdad es que desearía que el eclipse vuelva a conectar la gente con el cielo” expuso al dialogar con Radio Chubut sobre la experiencia que se vivió.

El doctor en astronomía recordó que “los eclipses no son fenómenos inusuales, de hecho ocurren todos los años pero no siempre tan nítidos y todos son distintos, cada uno tiene su particularidad”.

De hecho el 2 de julio de 2019 habrá un eclipse total que se verá en el centro del país, aunque no será “anular” como el que se observó desde Chubut por lo que no se verá el contorno de “anillo de fuego”.

Además el 15 de Febrero del 2018, es decir en menos de un año, se verá un eclipse solar parcial en casi todo el país.

La “cartelera” de espectáculos estelares seguirá el 14 de diciembre del 2020 con un eclipse anular visible en parte de la Patagonia, sobre todo Río Negro y sur del Neuquén.

El 6 de Febrero de 2027 habrá otro eclipse anular visible en el norte y oeste del Chubut y uno muy similar al que se produjo el pasado domingo en Camarones se podrá volver a observar en el mismo lugar recién el 5 de diciembre de 2048.

Saizar reconoció que “tres cuartas parte de la población no mira al cielo y eso es por el contexto de televisores y teléfonos que nos rodea, atando nuestra observación al entorno y sacándonos la mirada del cielo, sobre todo del nocturno que es tan hermoso”.

“Muchos me preguntan qué telescopio podría comprar para regalar a un hijo o un ser querido y yo les recomiendo que comiencen mirando el cielo, la simple observación, que distingan las estrellas, las constelaciones, los planetas” explica.

Respecto al dictado específico de la materia en el sistema secundario, Saizar recordó que desde este año en Chubut volverá a dictarse astronomía, pero a diferencia de lo que ocurrió hasta la década del 80, será como parte del dictado de física y no de matemáticas, en este caso solo para la orientación en ciencias naturales.