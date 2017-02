Es porque la gestión del intendente Sergio Ongarato no reconoce al sindicato de empleados municipales como gremio.

Su asesora legal argumenta que esa entidad no goza de Inscripción ni Personería Gremial de acuerdo a lo exigido por la Ley N°23.551 y por lo tanto no tiene legitimidad ni para negociar con la patronal ni para recibir los aportes de los afiliados.

Por eso la plata que se les retuvo a los empleados municipales que son afiliados al SOEME no fue depositada en las cuentas del gremio y se devolvió a cada uno de los empleados.

“Estuvieron 14 días los fondos retenidos, no sabemos si lo tuvieron en la municipalidad o en un plazo fijo” se quejó Antonio Osorio, secretario general de ese gremio que hoy encabezó una concurrida asamblea.

Osorio fustigó a la conducción municipal que ejerce Sergio Ongarato por no reconocer al gremio cuando siempre fueron interlocutores, tal como lo establecen dos ordenanzas que lo valoran como entidad sindical.

El gremialista considera que en realidad lo que se intenta es vaciar a los trabajadores de representación gremial para de esa manera no verse obligados a discutir salarios.