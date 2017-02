Se trata de una propiedad del barrio oeste de Trelew que aparece ofrecida en la página de avisos clasificados con la aclaración de estar usurpada.

El nieto de la propietaria, en diálogo con Radio Chubut, explicó que su abuela tiene parte de su finca alquilada desde hace ocho años.

Los ocupantes pagaron un año y después no cumplieron más, con el agravante que subalquilan a otros allegados la vivienda como si fuera propia.

No solo no pagan y se mantienen gratis, sino que además amenazan a quienes por las buenas intentan que se vayan de la propiedad de la que no son dueños, como le pasó personalmente a él, según reveló.

“Hemos decidido venderla porque no puedo arriesgarme que sea mi abuela la víctima de violencia” dijo el joven que dialogó con radio Chubut.

Lo insólito del caso es que el aviso publicitario aclara que se trata de una vivienda usurpada, cosa extraña teniendo en cuenta que tanta honestidad desalienta a cualquier posible comprador.

Sin embargo el entrevistado aclaró que “el precio lo explica todo” y remató con las pocas alternativas que tiene: o dejo la casa como está con el riesgo que significa o le pongo un precio bajísimo para poder venderla y sacarle algún rédito económico.