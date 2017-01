La medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó este miércoles y se extenderá hasta el jueves.

Lo que reclaman es el incumplimiento del pase a planta para ocho trabajadoras que prestan servicio en el Centro de Asistencia Familiar Ruca Cumelén de Rawson, institución que depende del Ministerio de la Familia. Pamela y Marcela fueron voceras del reclamo y contaron que la medida de fuerza comenzó la semana pasada, donde hicieron 24 horas de retención, esta semana harán 48 horas y así continuarán progresivamente hasta obtener una respuesta.

En este sentido, Pamela detalló que estuvo reunida con la ministro de la Familia y Promoción Social, Leticia Huichaqueo en busca de una solución, y que lo que la funcionaria provincial les dijo fue que “no hay plata”, que éste año les aprobaron el mismo presupuesto que el año pasado, lo cual no soluciona el conflicto planteado.

Asimismo, una de las reclamantes explicó que nuestro objetivo es poder lograr el pase a planta de 6 compañeras que trabajan bajo la modalidad de planes, de las cuales 4 son preceptoras y 2 son personal de limpieza, y otras 2 preceptoras que están encuadradas en una ley que no es la que corresponde.

De las 6 que están con planes – amplió Pamela- 3 son de Municipio y 3 son de provincia, y rondan los $8.000 mensuales, pero lo que pretenden es el paso a la planta de provincia, ya que la institución Ruca Cumelen está bajo de esta órbita.

Las trabajadoras manifestaron además que hace más de un año que vienen intentando encontrar soluciones, y que incluso comenzaron a reclamar en enero, para no perjudicar a las familias que envían a sus hijos al centro, ya que en febrero – marzo es cuando comienzan asistir masivamente.-

Denuncian también que tanto el Gobierno Municipal como el Provincial, se pasan la pelota de un lado a otro y ninguno se hace cargo de la situación, por lo que si no se soluciona antes de marzo, peligra el inicio de actividades – advirtieron-.

Marcela aprovechó también para agradecer el apoyo que reciben por parte del gremio, haciendo referencia a ATE, y dijo que gracias a ellos lograron el año pasado tener un aumento que llevó el sueldo a $8.000, sin embargo manifestaron las trabajadoras que un empleado de planta en la categoría que corresponde está cobrando arriba de $16.000.

Tanto Pamela como Marcela, invitaron a la reflexión debido a que el presupuesto del ministerio de la Familia es uno de los más bajos de la provincia, muy por debajo del resto, y compararon por ejemplo el 1,5 % de esta cartera contra el 17% que ocupa el ministerio de Salud.

Declararon además que no son el único Centro de Atención Familiar que está atravesando por esta situación de precarización laboral en la provincia.