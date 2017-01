La responsable del Área de Zoonosis de la Municipalidad de Trelew, Verena Dietz, se refirió a la situación que se está viviendo en distintas ciudades del país con respecto a la aparición de alacranes que han picado a personas, incluso a menores de edad.

Dietz explicó que si bien no hay que tener temor, si hay que estar atentos y ser precavidos porque “los alacranes son fantásticos para adaptarse a las inclemencias del tiempo y por supuesto que si hay acá en Trelew”.

Agregó que en muchas ciudades del país han aparecido estos arácnidos y en nuestra zona, al ser mucho menos edificada y más silvestre, es normal que uno se pueda encontrar con un alacrán sobre todo en lugares donde hubo remoción de tierra y correr el riesgo de ser picados.

“Que la gente no los pise para matarlos, no le tire insecticida porque no los van a matar; póngalo en un frasco y lo acercan a Zoonosis o al centro de Salud”, explicó Dietz.

Agregó también que en el caso de ser picados por un alacrán, tienen que llevar el arácnido junto a la persona picada al Hospital Zonal de Trelew que tiene el suero para combatir el veneno de los alacranes.

Con respecto a la picadura resaltó que no hay que hacer nada, solo “ponerle hielo, nada de lavarse la herida y ponerse antisépticos” porque es perder tiempo.

“No todos los alacranes tiene veneno”, subrayó la funcionaria municipal, pero explicó que igualmente la picadura es muy molesta.

Pidió atención en el kilaje de la persona afectada en un posible caso de picadura, “los chiquitos de menor kilaje, hasta los 5 años, son los que tienen mayor riesgo, nunca los dejen solos”.

Alertó que en el caso de un posible ataque de alacrán, hay que estar atentos a la zona donde fue la picadura, porque “cuanto más cerca esté del sistema nervioso central, mayor es el riesgo”.

Igualmente recalcó que la gente que sufre una picadura no tiene que entrar en pánico porque hay unas horas de tiempo hasta que suceden las consecuencias del veneno, y por ello “hay que ponerse hielo, agarrar el alacrán y se van al centro de salud para que les inyecten el suero”.

Agregó que la gente adulta que es picada no corre riesgo de vida, pero igualmente la picadura es importante y podría llegar a generar una lesión en los tejidos.