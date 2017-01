El Secretario de Trabajo de la provincia del Chubut, Marcial Paz, calificó a la flexibilización laboral que se está dando en la actualidad como mecanismos estratégicos que tiene el gobierno nacional, es su filosofía –manifestó- mirar un solo costado.

Paz relató que “la flexibilización laboral se terminó de fusionar en la década del 90, pero en Argentina hay un dato histórico, la primera actividad flexibilizada fue la de la construcción y se hizo a través de un decreto presidencial el 17.258 del año 1981, que desampara a los trabajadores y que actualmente tiene una vigencia ratificada por una ley”.

El Secretario de Trabajo se mostró confiado al manifestar que “se va a requerir de mucha madurez y reflexión pero estoy esperanzado en un cambio en el proyecto productivo del gobierno nacional y en que se ponga en marcha un plan económico”.

Marcial Paz se refirió también al conflicto que atraviesa la cerámica San Lorenzo de Puerto Madryn, que se encuentran es estado de alerta y movilización, y dijo que mantiene un contacto directo y fluido con Armando Moyano del sindicato de ceramistas, con quien contó que mantuvo una reunión en la que se ha acordado una estrategia en común en la que coincidimos en defender las fuentes de empleo.

Igualmente el funcionario provincial destacó que “es que es muy difícil avanzar en un análisis de previsibilidad porque la información que maneja el sindicato no es nada formal, y en este sentido nos sorprende la actitud de la empresa de no cursar este tipo de informaciones.

Paz adelantó que hablará con los ministros de Coordinación y de la Producción para poder delinear acciones en conjunto con el sindicato, al tiempo que dijo que por parte de la firma aún no ha presentado ni en el sindicato ni en la Secretaria nada, ni un planteo que diga la situación económica financiera de la empresa, lo que se sabes es porque se han ventilado cuestiones informales”.

Respecto de la empresa gaimense Soriano, que también atraviesa una situación similar, el titular de la cartera de trabajo a nivel provincial contó que se ha avanzado en reuniones para intentar desvinculaciones concertadas, como lo establece la ley, y no hablar de retiros voluntarios que “es para mi algo trágico que me remite a los 90” – dijo-.

Marcial Paz dijo que donde reside la mayor preocupación es en la industria petrolera, que incluso se está observando en Comodoro Rivadavia una gran ola de desvinculaciones con el consentimiento sindical o no, y diferenció al sector que depende de la UOCRA, donde dijo observar un fuerte crecimiento.

El secretario de Trabajo fue consultado respecto de la actualización de las pautas salariales y dijo que lo que más le preocupa actualmente es la fuente de empleo, sería un acto de irracionalidad hablar de pautas salariales.