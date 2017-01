El intendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares afirmó que “no tiene relación institucional” con el gobernador de la Provincia Mario Das Neves y reveló que no lo invitaron al último acto en Casa de Gobierno donde se licitó una obra vial para su ciudad.

“No importa si no me invitan. Lo importante es que hagan la obra”, señaló el jefe comunal, quien reveló que pese a este distanciamiento con el mandatario provincial este fin de semana se comunicaron telefónicamente a raíz del crimen del remisero que sacudió la ciudad.

Das Neves calificó a Linares de “mentiroso”, luego de que el intendente se quejara de que la Provincia no invierte lo suficiente en Comodoro Rivadavia en materia de obra pública.

El Gobierno contestó que la mayor inversión per cápita en obra pública se da en Comodoro Rivadavia y hacia allí envió una delegación de funcionarios provinciales que la semana pasada recorrió las obras en ejecución en la ciudad petrolera.

“Agradezco la inversión”, dijo Linares en referencia a los 100 millones de pesos que se invertirán para mejorar la ruta 39 que va al barrio Diadema Argentina y minimizó el hecho de que no lo hayan invitado al acto el pasado viernes.

El intendente ratificó que “seguiré diciendo lo que creo como intendente y como miembro del Partido Justicialista” por más que le moleste a Das Neves y también adelantó que “continuaré recorriendo la Provincia”.