Es porque el Estado incumplió el acuerdo que hizo el ex gobernador Martín Buzzi y su vice César Gustavo Mac Karthy, con la asociación de magistrados y funcionarios judiciales reconociendo una vieja demanda salarial y fijando una forma de pago que jamás se cumplió.

Así lo recordó hoy el presidente de la asociación, Omar López, en diálogo con Radio Chubut.

El dirigente recordó que el acuerdo firmado con el anterior gobernador implicaba una cesión del 50 por ciento de las pretensiones que tenían a condición de que se incluya a todos en la condición de “funcionarios” y no solo los que tienen reconocimiento constitucional.

“Nosotros representamos no solo a jueces, fiscales y defensores que son los que pasan por el consejo de la magistratura” aclaró López, quien pretende que también cobren el reconocimiento salarial los no incluidos en el artículo 170 de la constitución y que son, entre otros, los médicos forenses, abogados defensores oficiales y ayudantes de Fiscalía.

El dirigente recordó que el gobernador anterior, Martín Buzzi, a instancias del ex fiscal de estado Blas Meza Evans, suscribieron con la asociación un acuerdo de pago en cuotas que jamás se cumplió.

En función de ello se fue pagando parte pero siempre había más por cobrar por lo que ninguno de los que recibió, incluso por vía del embargo, se dio por satisfecho y mantiene el reclamo latente que ahora espera un fallo en primera instancia ante una demanda que ellos presentaron en contra de la ley de emergencia que les tapona el pago.

“El planteo que hicimos es que el salario tiene un componente alimentario y no se puede dejar de pagar por vía de una ley de emergencia económica”, interpretó López.

En rigor ninguno de los cerca de 300 litigantes se dio por satisfecho y todos esos procesos están abiertos.

De paso recordó la solicitada que formuló la Federación de Argentina de la Magistratura poniendo el acento sobre las expresiones del gobernador Mario Das Neves que, para frenar el reclamo, amenazó con “escrachar” a los funcionarios judiciales que apelen a embargos.