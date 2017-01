El gobernador Mario Das Neves anunció que el 18 de febrero inaugurará el Puente El Elsa que conectará a Playa Unión con el complejo Magagna. Así lo confirmó luego de realizar una recorrida por la obra ubicada en la zona de Puerto Rawson.

“Este puente es todo un misterio, y decidimos que el 18 de febrero lo vamos a inaugurar con luz o sin luz”, expresó Das Neves, agregando que “la luz que la pongan después. No podemos terminar la temporada y no tener inaugurado este puente para que la gente conozca”, remarcó.

También el gobernador se refirió a la situación de Playa Unión respecto a esta temporada de verano, “a mí me da mucha pena porque conozco el estado lamentable de Playa Unión, está sucio, no hay posibilidades de que la gente tome un café de noche” se quejó y aseveró que “eso no es un lugar turístico, hay que ponerse las pilas”, exigió.

“Me da bronca porque Playa Unión crece y no se la atiende como se la debe atender, esto no solo lo digo yo si no cualquier persona”, señaló el gobernador y agregó: “lo peor de todo es que Playa Unión siempre fue el destino de muchos adolescentes y hoy los adolescentes van a otro lugar. Hay que decir las cosas” afirmó.

“Acá hay cosas que no andan y en las cosas que no andan que se pongan las pilas”, pidió. Además y como un ejemplo de la en distintos sectores y hablando de la ciudad de Rawson dijo que “recién pasé por la Escuela 795 del barrio 490 viviendas a la vuelta del Centro de Encuentro y el pasto tiene dos metros, falta limpieza”, por lo que reiteró: “falta que se pongan las pilas”.