El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, ofreció este miércoles en Rawson una rueda de prensa donde fue consultado sobre la decisión del gobierno nacional de entregarle 25 mil millones de pesos extra a la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el mandatario puso énfasis en que “estos 25 mil millones son un atropello al federalismo, esto ya pasó el año pasado con Rodríguez Larreta. No nos olvidemos que también se le dio un importe importante”.

Además “yo estoy preocupado por un montón de cosas, hoy te levantás y ves que aumenta todo, está bien nosotros no tenemos peaje, no tenemos parquímetro, no tenemos subte, pero existen y quiere decir que la inflación no se tiene para nada en cuenta, aumentan un 100 por ciento, el ABL ni les cuento, o sea que se van a empujar todos los precios para arriba”.

Entonces, agregó el mandatario provicncial, “cuando estamos pensando una inflación que no supere el 15% o el 17%, si el primer mes antes de Reyes ya te vienen con estos números evidentemente se van a prender todos, es un tema delicado. Por eso esto de dar 25 mil millones en forma graciosa, y que esto no es en desmedro de las demás provincias es mentira”.

“De dónde salen estos 25 mil millones, salen de la torta federal, de la torta que tenemos que comer todos. Si Nación saca esta plata para provincia de Buenos Aires también tenés que sacar lo que les corresponde a las demás provincias, porque en su momento durmieron también a varios, durmieron a Armendariz, al doctor Viglione, a varios. Hoy está Barneche hablando del populismo y todavía no se hicieron cargo de esa coparticipación resignada, esas son las cosas que nosotros queremos discutir, pelear y en última instancia reparar. A mí no me gusta hablar de reparación histórica, pero sí discutir”, enfatizó Das Neves.

En contraposición a esto, el gobernador comentó que “habíamos desandado un camino en la última reunión cuando tratamos el tema del Impuesto a las Ganancias, cuando estaban todos los gobernadores. Pero esto va a traer cola, ya hablé con dos gobernadores esta mañana y están los dos furiosos, a uno de ellos le gustaba más la Casa Rosada que su casa”.

Dejó en claro, que el gobierno nacional debe empezar “a gobernar seriamente, yo voy a todas las reuniones, no tengo problema, cuando tengo que hablar bien de las cosas que se hacen bien no tengo problema, pero las cosas que no se hacen bien tengo todo el derecho a reclamar y de esto vamos a reclamar y vamos a ser muchos más gobernadores que en los reclamos anteriores”.

“Porque aquellos que no lo hagan se lo va a exigir su propio pueblo, la gente está de vacaciones, en bermuda sentada en la arena, pero piensa en los problemas, se sube a un coche tiene que pagar impuestos, tenemos problemas con los chicos que están estudiando que van a tener que volver, los padres que van a pagar los alquileres que se fueron a las nubes, las expensas, el subte, va a quedar una ciudad para ricos. Así que todos los ricos que enfilen para la ruta Nº3 que crucen la General Paz y ahí se van a juntar todos”, remarcó Das Neves.

Por otra parte, el gobernador hizo un pedido público reiterando una demanda que había hecho en los medios nacionales solicitando que “si alguien lo ve o puede buscar en Punta del Este en el Jet Set, al ministro de la Producción que no lo conocemos, y decirle que puede venir para acá, que podemos tratar los problemas”.