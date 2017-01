El vicegobernador, Mariano Arcioni, y el Jefe de Policía del Chubut, Juan Ale,los firmaron la tarde de este domingo en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia junto a remiseros un acta compromiso “con el fin de reforzar los controles y adoptar mayores medidas de seguridad en la ciudad”.

El acta fue rubricada luego del homicidio de un remisero ocurrido la madrugada de este domingo, que desencadenó de parte de choferes de distintas agencias manifestaciones y cortes de calles en el centro de la ciudad y en los accesos.

Es por eso que a través del acta compromiso tanto el Gobierno provincial como la Policía del Chubut “se comprometieron a adoptar mayores medidas de seguridad”.

Tanto Arcioni como Ale dialogaron con los remiseros en la Unidad Regional y acordaron firmar un acta compromiso para reforzar la seguridad.

Es importante mencionar que el vicegobernador, por pedido expreso del gobernador Mario Das Neves, estuvo en la dependencia policial, junto al ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe, y el secretario de Trabajo, Marcial Paz, además el Jefe de Policía, Juan Ale, y los subsecretarios de Gobierno, Alejandro Apphesberho y de Protección Ciudadana, Pablo García, que dependen del Ministerio de Gobierno que conduce Pablo Durán.

ACTA COMPROMISO

Los funcionarios provinciales en la Unidad Regional de Comodoro dialogaron con los remiseros, escucharon sus reclamos y sus inquietudes y acordaron firmar el acta compromiso para adoptar más medidas de seguridad, y de esta forma se logró destrabar la medida de fuerza que habían adoptado cortando el tránsito en la Ruta Nacional N° 3 y distintas calles céntricas.

Luego de dialogar por varias horas, el vicegobernador junto al Jefe de Policía y el Comisario Inspector, Oscar Rolla, acordaron con los choferes de remises “instalar puestos fijos de control en un horario determinado y en lugares específicos” como así también tomar “mayores medidas de seguridad en las agencias de remises”.

Además reforzar los “operativos sorpresivos y permanente en distintas zonas”.

En la oportunidad Arcioni confirmó que “me comuniqué este domingo varias veces con el gobernador Mario Das Neves que está al tanto de todas las novedades” además “le transmití uno de los pedidos que nos hicieron los remiseros de una vivienda para la viuda del remisero y el gobernador autorizó el pago de un alquiler hasta tanto se destine una casa a la familia”.

Indicó además que “logramos llegar a un acuerdo y vamos a reforzar la seguridad en ciertos puntos que nos pidieron” con más “presencia policial y más controles en la vía pública”.

Recalcó que “nos pusimos a disposición de ellos, desde el Gobierno provincial vamos a colaborar en todo lo que haga falta” y al mismo tiempo destacó “el importante trabajo que realizó y continúa haciendo personal policial y la Fiscalía”.

INVESTIGACIÓN

El jefe de Policía, Juan Ale, expresó que “hay una investigación, hay sospechosos y veremos con el resultado cual fue el móvil, por el momento está trabajando la fiscal Banfi junto al personal policial”.

Ale se refirió a las zonas de control dentro de la ciudad y dijo que “los controles y zonas que ellos denominaron retenes se cumplían, no en la medida de lo que ahora se ha solicitado pero se cumplían, nunca se levantaron”.

El jefe de Policía confirmó que “se acordaron con los conductores puestos fijos de control en un horario determinado y en lugares específicos, pero también mayor control con las agencias de remises”.

“Como Jefe de Policía he asumido el compromiso de que la primera tanda de patrulleros que entren serán en su mayoría destinados a Comodoro Rivadavia” afirmó Ale, agregando que “esto es así porque yo di mi palabra y la voy a cumplir, como también di la palabra de aumentar el número de personal que tal vez no se nota porque Comodoro ha crecido mucho”.

“En este año hemos trasladado a más de cuarenta empleados, hemos adscripto gente por más de tres meses y la designación de efectivos se hará a la Unidad Regional para que haya un control más eficiente” destacó.

“A pesar de toda la situación, los remiseros me han manifestado que el reclamo no es contra el personal policial sino con medidas que a veces se pierden en el tiempo” señaló, mencionando que “en ese aspecto he sugerido que se hagan reuniones mensuales y se informe el resultado de la reunión a la Jefatura” además de “coordinar distintas acciones para reforzar la parte preventiva, con más controles, operativos y presencia policial en las calles”, concluyó Ale.