Así lo advirtió el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, en diálogo con Radio Chubut esta mañana al analizar las consecuencias del sacudón que provocó una réplica del terremoto que se registró en la isla grande de Chiloé, en el vecino país, a la altura de esa ciudad chubutense.

“Es muy preocupante la situación de las construcciones ubicadas en zonas peligrosas, sobre todo en las laderas de las montañas” explicó Ongarato, haciendo referencia a las precarias construcciones que se levantaron en el barrio Badén.

Ocurre que cualquier movimiento telúrico puede provocar desplazamientos, incluso de rocas que rueden ladera abajo aplastando alguna vivienda.

“El domingo no pasó nada pero nos preocupó muchísimo” reconoció Ongarato quien se refirió al testimonio de geólogos que advirtieron sobre los riesgos.

El tema tiene ribetes sociales, según se explayó el intendente de Esquel, quien recordó que no hay disponibles tierras fiscales por lo que la gente se ubica donde puede, particularmente en las laderas de las montañas donde construyen como pueden para vivir.

Ongarato propicia el desalojo y desmantelamiento de esas viviendas argumentando razones de seguridad, aunque se encuentra con el contraste de que la propia justicia ordena la provisión de servicios.

“Nosotros tenemos decidido no dar más el servicio de luz, por ejemplo, porque eso es una invitación a que sigan allí para siempre y solo lo haremos si no nos queda más remedio, por ejemplo si la justicia nos obliga, no por decisión propia” aclaró.

El intendente recordó que en su localidad existe desde hace años la obligación de hacer edificios antisísmicos para lo cual los planos de obra y la construcción en sí deben estar avaladas por los profesionales, lo cual es un costo extra pues “se gasta más de un tercio en hierro y cemento”.