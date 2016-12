Lo vaticinó el juez de familia de Rawson, Martín Alessi, en diálogo con Radio Chubut en referencia al cuádruple crimen de la capital santafesina.

En esa ciudad Marco Ezequiel Feruglio asesinó a dos personas en un departamento del centro y, anteriormente, también a otros dos familiares de su ex pareja e hirió a otras dos; entre ellas, la mamá de sus tres hijos.

La investigación posterior mostró que el asesino tenía prohibición de acercamiento a su ex pareja y al entorno familiar, por lo que se estaría frente a un claro ejemplo de que fallaron los controles.

Alessi recordó que en los nueve años que lleva como juez de familia en Rawson firmó “miles” de resoluciones fijando restricción de acercamiento, pero no puede dar fe que se cumplan porque no hay manera.

Cuestionó con severidad a sus colegas del fuero penal porque no consideran que sea un delito que una persona viole la resolución que restringe el acercamiento.

“Hay casos en que la policía detiene al hombre cuando está agarrando o golpeando a la mujer o pretendiendo ingresar a su ex vivienda y es detenido, pero el juez penal en la audiencia de control de detención lo deja en libertad” explicó.

Esto hace que “el violento reacciona peor todavía porque se manifiesta enojado al sentirse detenido sin causa cuando en realidad la policía hizo lo que correspondía”.

Alessi consideró que la mejor medida es la utilización del llamado “botón antipánico” que se utiliza con éxito.

Sin embargo cuestionó con severidad el anuncio que se hizo respecto a la llegada de 30 botones antipánico en Chubut para “una prueba piloto” desde la secretaría de seguridad de nación.

“Eso es hacer fulbito para la hinchada y nada más” dijo indignado el juez quien consideró que con 30 aparatos no se hace nada para la cantidad de casos que hay.

Además recordó que al menos él no recibió ninguno y no sabe dónde están los otros 30 que, dicho sea de paso, es insólito que lo llamen “prueba piloto” porque su eficacia ya está probada y no hay nada que experimentar.