Silda Oñate, enfermera con 42 años de experiencia en el Sistema Público de Salud, fue valorada por su “constante y reconocido trabajo en la atención de los bebés nacidos antes de la etapa completa de gestación” conocidos como “prematuros”.

La trabajadora se desempeña en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Infantil de Trelew que depende del hospital zonal de esta ciudad, y por su tarea fue distinguida por UNICEF durante la semana del prematuro que se realizó en noviembre.

“Estoy muy orgullosa y creo que es un reconocimiento no solo para mí sino para todos los que trabajamos en el sistema” dijo en referencia a la distinción que le brindó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF.

En diálogo con Radio Chubut esta mañana la enfermera distinguida reconoció que “hace 42 años que estoy en el sistema de salud del Chubut y ya estoy próxima a retirarme”.

Admitió que “nuestro trabajo no es solo atender a los niños que no tuvieron las semanas de gestación y llegaron al mundo con muchas dificultades, porque además del niño hay que atender a los padres, contenerlos” teniendo en cuenta que por lo general son padres jóvenes.

“A veces uno tiene que poner una pantalla y el corazón lo tenemos que hacer de piedra pero no se puede, porque salimos del trabajo y esas historias de vida la llevamos a nuestras casas” describió.

Con tono de orgullo, Silda Oñate asegura que “la experiencia me ayudó mucho y creo saber qué necesita una criatura porque con solo mirar sé si tiene frío, o calor, o si está incómodo, o si quiere que lo de vuelta”.

Valora además el enorme avance que hizo la medicina para sostener a criaturas que llegan al mundo con un hilo de vida gracias a que “existe tecnología, se conoce mucho más y eso lo vi a evolucionar muchísimo a lo largo de los años”.

Prefiere no contar los casos extremos que enfrentó porque “eso no es para contarlo”, aunque admite que “fueron muchos”.

Dice sin dudar que “una de mis principales satisfacciones es encontrarme con chicos de 18 o 20 años que yo atendí y hoy veo sanos y fuertes”.